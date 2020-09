Kürdəmir rayonundan ali məktəbə qəbul olmaq üçün imtahan verən əkiz bacılar göstərdikləri nəticə ilə hər kəsi təəccübləndirməyi bacarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kürdəmir rayon Şilyan kənd orta məktəbinin 2 məzunu olan əkiz bacılar: Əhmədova Nuranə və Aynurə qəbul imtahanlarında da əkiz bal toplayıblar.

Belə ki, onların ikisi də imahanlaran 490 bal toplayıb.

Qeyd edək ki, bu il Kürdəmir rayonundan olan abituriyentlərin nəticələri xeyli yüksək olub.

