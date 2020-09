Bu gün Rusiyada vahid səsvermə günü keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya vətəndaşları regional qurumların rəhbərlərini, qanunverici məclislərin üzvlərini, şəhər bələdiyyə başçılarını, şəhər dumalarının müavinlərini və eləcə də bələdiyyə orqanlarının nümayəndələrini seçirlər.



Ölkə üzrə 56 mindən çox seçki məntəqəsi açılıb. Səsvermənin ilkin nəticələri yerli vaxtla saat 20:00-dan sonra açıqlanacaq.

