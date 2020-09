Xalq artisti ilk dəfə həyat yoldaşı ilə fotosunu paylaşdı - FOTO

Xalq artisti Naibə Allahverdiyeva paylaşımı ilə izləyicilərinin təəccübünə səbəb olub. Metbuat.az-ın məlumatına görə, akstrisa artıq dörd ildir evli olduğunu bildirib və həyat yoldaşı ilə birgə şəklini paylaşıb. O, fotoya şərh olaraq bu sözləri yazıb: “Alın yazısı harada olsan belə, səni birləşdirir. Bu keşməkeşli həyat yolunu sona qədər birgə addımlamaq səbr, dözüm, sevgi və qarşılıqlı sədaqət tələb edir. Allah bütün ailələri xoşbəxt etsin. Bu gün evliliyimizin dörd ili tamam oldu. Allah sonumuzu xeyirli etsin”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.