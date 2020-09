Dönərxanalarla bağlı YENİLİK - Bundan sonra ...

“Dönər biznesi ilə məşğul olan obyektlərdə həssas təbəqədən olan insanların ən az iki il müddətində əmək müqaviləsi ilə işə başlaması da nəzərdə tutulur”.

Metbuat.az "report"a istinadən xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Beynəlxalq Əlaqələr və Layihələrlə İş Departamentinin direktoru Hacı Əliyev deyib.

O qeyd edib ki, nazirlik yanında Dövlət Məşğulluq Agentliyi dönərxanaların sağlamlaşdırılması layihəsi çərçivəsində həmin qida obyektlərini lazımi avadanlıqlarla təmin edəcək.

Xatırladaq ki, layihənin icra müddəti 2020-2021-ci illəri əhatə edəcək. Layihə üzrə tələb olunan sənədlərin, qrafik-dizayn işlərinin, idarəetmə üçün nəzərdə tutulmuş nəzarət cədvəllərinin tərtib olunması, təlim materiallarının hazırlanması, təmir və ya yenidənqurma işlərinin aparılması, lazımi avadanlıqlarla təchizat, qida təhlükəsizliyi üzrə işçi heyətin təlimatlandırılması, həmçinin keyfiyyətə nəzarət məqsədilə dövrü yoxlamaların aparılması kimi tədbirlər Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və agentliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu tərəfindən həyata keçiriləcək.

