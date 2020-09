Hindistanda koronavirusa rekord yoluxma qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son sutkada bu ölkədə 97800 yoluxma qeydə alınıb. Bu, Hindistanda koronavirus qeydə alınandan ən böyük sutkalıq göstəricidir. Hindistan koronavirusa yoluxanların sayına görə dünyada ikinci yerdədir. Ölkədə 5,11 milyon insan virusa yoluxub.

Son sutkada Hindistanda 1132 nəfər koponavirusdan ölüb. Ölkədə virus qurbanlarının ümumi sayı isə 83 min nəfərdir.

Mənbə:RİA NOVOSTİ

