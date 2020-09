Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyundan daha bir görüntü yayıldı - VİDEO

Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri, AMEA prezidenti Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin qalmaqallı toyundan yeni görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Yenisabah” məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, toy mərasimi avqustun 18-də Novxanıda bağ evində baş tutub.

Avqustun 22-də Abşeron Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə Ramiz Mehdiyevin kürəkəni, keçmiş deputat İlham Əliyev və onun qudası Rövşən Mustafayev 15 sutka inzibati həbs cəzası alıblar. Onlar sentyabrın 6-da azadlığa buraxılıblar.

Görüntüləri təqdim edirik:

