Azərbaycandan xaricə daşıma qiymətləri niyə yüksəkdir? - ARAŞDIRMA / QİYMƏTLƏR

Hər gün planetimizdə minlərlə insan qonşu bir şəhərə və ya başqa bir ölkəyə vacib və təcili bir şeyi köçürmək ehtiyacı ilə qarşılaşır. Bütün bu göndərişlər müxtəlif daşıma şirkətləri vasitəsi ilə həyata keçirilir.

Metbuat.az Azərbaycandan xaricə poçt və beynəlxaq daşıma ilə məşğul olan şirkətləri və onların təqdim etdiyi qiymətləri araşdırıb.



Adətən bağlama çox qiymətlidirsə və ya çox sayda mal varsa, o zaman həmin bağlamanın daşınmasında DHL, FedEX, EMS, TNT və ya UPS kimi istər beynəlxalq arenada istərsə də dünyada etibarlı sayılacaq logistik şirkətlərin xidmətlərindən istifadə edirlər.



Dünyanın ən böyük kuryer şirkəti olan FedEx tərəfindən 2018-ci il sentyabr ayının 1-dən etibarən Azərbaycan üzrə rəsmi nümayəndəsi Azeri Express şirkətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə zonalar üzrə ölkələrə Azərbaycandan çatdırılma xidməti 0 -0.1 kqdan başlayaraq 46 avrodan başlayır.

Aşağıdakı cədvəldə FedEx(Azeri Express)şirkəti vasitəsi ilə daşımalarda çəkiyə əsasən tariflər göstərilib.

EMS (Express Mail Service) – poçt göndərişlərinin ekspress-çatdırma xidmətidir.

Azərekspresspoçt beynəlxalq EMS şəbəkəsi ölkələrini 6 qiymət zonasına bölmüşdür. 204 ölkəyə bağlama və poçt xidmətinin çatdırılmasını təşkil edən EMS şəbəkəsi təqribən zonalar üzrə 4-7 gün müddətində çatdırılmanı həyata keçirir.



Mal tərkibli EMS göndərişinin çatdırma müddətinə gömrük rəsmiləşdirilməsi aparılması səbəbinə görə daha 1 gün əlavə etmək lazımdır.

EMS daşımalarında Avropa ölkələri 4-cü, Asiya ölkələri 5-ci, bütün başqa ölkələr isə 6-cı zonaya aid edilir. Həmin ölkələr üçün təxmini çatdırma müddətləri müvafiq olaraq 3-6, 4-7 və 5-8 gün müəyyənləşdirilmişdir. Çatdırılma xidmətinin tarifləri aşağıdakı kimidir.

1) Avropa ölkələri üzrə çəkisi 0.5kq məhsulların çatdırılma tarifi 28 dollardır.

2) Asiya ölkələri üzrə çəkisi 0.5kq məhsulların çatdırılma tarifi 31 dollar təşkil edir.

Aşağıdakı cədvəldə göndərişin brutto çəkisinə uyğun zonalar üzrə qiymətlər göstərilmişdir. Qiymətlər ƏDV daxil olmaqla USD ilə verilmişdir.

DHL poçt və yüklərin beynəlxalq kuryer çatdırılması üçün Alman şirkətidir. Dünyanın aparıcı logistika şirkətlərindən biridir. Dünyanın 210-dan çox ölkəsində poçt göndərişləri və bağlamalar çatdırılması ilə məşğuldur.

25 ildir Azərbaycanda fəaliyyət göstərən DHL expressdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə Azərbaycandan Amerikaya təqribən 3kq-a qədər olan bağlamanın çatdırılma xidməti ƏDV daxil 212 avro təşkil edir.

Aşağıdakı qrafikdə zonalar üzrə DHL poçtu vasitəsi ilə dünyanın bir çox ölkəsinə çəki fərqi ilə bağlamaların tarif cədvəli göstərilib.

Tariflər Avro ilə, yanacaq əlavəsi və ƏDV istisna olmaqla göstərilmişdir.

Hazırda dünyanın 173 ölkəsi ilə əməkdaşlıq edən ''Azərpoçt MMC" beynəlxalq poçt bağlamalarına dair beynəlxalq müştəri xidmətləri sistemi vasitəsilə 126 ölkəsinin poçt operatoru ilə birgə əməliyyatlar edir.

Beynəlxalq daşımalarda çəki həddi ölkəyə əsasən 20-30 kq arasında dəyişilir.

Sadə bağlamalar çəkisi 2 kq-dan 5 kq-a qədər - daşıma xərci birinci zonaya daxil olan ölkələr üzrə yer üstü 18 manatdan 33 manata qədərdir. Həmin zonalara( 1Zona) avia daşıma 27 manatdan 50 manat təşkil edir. İkinci zona üzrə yer üstü daşıma tarifləri 24 manatdan 44 manata qədər, avia daşımalarda bu tariflər 34 manatdan 62 manat civarındadır.

1-ci zonaya aid edilən ölkələr – MDB və Baltikyanı ölkələri, Türkiyə Cümhuriyyəti, İran İslam Respublikası, Pakistan İslam Respublikası 2-ci zonaya aid edilən ölkələr – digər ölkələrdir.

Tariflər Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə uyğun olaraq əlavə dəyər vergisi (ƏDV) nəzərə alınmaqla hesablanmışdır.

Müqayisədən də göründüyü kimi, Azərbaycandan dünyanın müxtəlif ölkələrinə istər hava istərsə də yerüstü daşımalarda qiymətlər fərqlidir.



Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a özəl müsahibə verən iqtisadçı ekspert Günay Hüseynova bildirdi ki, daşınma xidmətləri əsasən bir neçə istiqamət üzrə həyata keçirilir:

"Sərnişin daşıma xidmətləri - hava nəqliyatı, avtomobil və dəmir yolu, yük daşıma isə - poçt,dəmir yolu,hava nəqliyatı,boru vasitəsi ilə həyata keçirilir.

Hava nəqliyyatında daşımaları digər ölkələrlə müqayisə etsək bahadır onun üçün də sərnişin daşımada vətəndaşlar əsasən xarici ölkələrin daşıma xidmətlərinə üz tuturlar.

Dəmir yolları ilə daşınma tariflərinə baxsaq bu MDB dövlətləri ilə müqayisədə baha deyildir.

Beynəlxalq yükdaşımalarda idxal, ixrac və tranzit daşımaları üzrə 1993-cü ildən etibarən mütəmadi olaraq ildə 2 dəfə MDB dövlətlərinin müvafiq qurumları ilə görüş keçirilir və bu görüşə əsasən ortaq tarif təyin edilir.



MDB dövlətləri ilə saziş imzalandığı üçün bu dövlətlərlə daşımalarda beynəlxalq sazişə əsasən tarif dərəcələri tətbiq edilir.

Bəs xarici yük daşıma şirkətlərində qiymətlərin baha olmasına səbəb nədir?

''Ölkə daxilindən xaricə daşıma tariflərinin baha olmasında səbəb azad bazar iqtisadiyyatıdır. Buna görə də şirkətlər tərəfindən müxtəlif tariflər tətbiq olunur''.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

