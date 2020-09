Ermənistan ordusu general və iki polkovnikini itirdi - FOTO

Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahın Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi, general-mayor Arakel Martikyan təmas xəttində partlayış nəticəsində ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın sosial media səhifələrində məlumat yayılıb.

Bundan başqa, Ermənistan ordusu daha iki yüksəkrütbəli zabitini itirib. Belə ki, Xüsusi Təyinatlı Briqadanın komandiri, polkovnik-leytenant Vardanyan Lernik Aregi (1978), Ağdərə istiqamətində isə polkovnik Nikolay Mikaeloviç Aykyan (1972) ordumuz tərəfindən məhv edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.