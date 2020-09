Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində döyüş əməliyyatları ordumuzun üstünlüyü ilə davam edir.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün daha bir erməni generalı silahlı qüvvələrimiz tərəfindən məhv edilib.

Sosial şəbəkələrin erməni seqmentində yayılan xəbərə görə, Ermənistan silahlı qüvvələrinin generalı Arshavir Gharamyan məhv olub.

