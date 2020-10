"Qarabağ" Polşa zəfərini əsgər salamı ilə qeyd etdi - FOTO

"Qarabağ" UEFA Avropa Liqasının pley-off matçında Polşada "Legiya" üzərində qazandığı qələbəni əsgər salamı ilə qeyd edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu, Varşavadakı "Wojska Polskiego" stadionunda keçirilmiş matçdan sonra baş verib. Azərbaycan komandası Dağlıq Qarabağda erməni işğalçılarına qarşı əks-hücum əməliyyatı keçirən Ordumuza kollektiv olaraq, əsgər salamı ilə dəstək olub.

Qeyd edək ki, 3:0 hesablı qələbə sayəsində "Qarabağ" ardıcıl 7-ci mövsüm Avropa Liqasının qrup mərhələsinə yüksəlib.

