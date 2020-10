Gəncədə həlak olanların adları məlum olub - SİYAHI

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 11.10.2020-ci il tarixində gecə saat 2 radələrində Gəncə şəhərinin mərkəzi hissəsində yerləşən çox mənzilli yaşayış binalarını raket atəşinə tutması nəticəsində həlak olanların adları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin şəxslər bunlardır:

Ələsgərov Ceyhun Camal oğlu (1958)

Ələsgərova Təranə Paşa qızı (1965)

Ələsgərov Ülvi Ceyhun oğlu (1990)

Cəfərova Dürrə Hilal qızı (1967)

Əliyeva Afaq Əziz qızı (1957)

Bağırov Ramiz Yusif oğlu (1958)

Əliyev Adil Həmzə oğlu (1992)

Əlizadə Anar Asif oğlu (1982)

Əlizadə Nurçin Emin qızı (1987)

Bir daha xatırladaq ki, 11 oktyabrda Gəncə şəhərinin Ermənistan ordusu tərəfindən raket atəşinə tutulması nəticəsində 4-ü qadın olmaqla, 9 nəfər həlak olub, aralarında uşaqlar olan 35 nəfər yaralanıb.

