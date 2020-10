"Ermənistan müdafiə nazirliyinin Azərbaycanın növbəti "Su-25" hücum təyyarəsinin "vurulması” ilə bağlı məlumatı çarəsizlikdən irəli gələn ağ yalandır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisi, polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirib.

Onun sözlərində görə, Azərbaycanın döyüş aviasiyası tətbiq olunmur və biz humanitar atəşkəsin tələblərinə tam əməl edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.