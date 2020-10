Sərnişin sıxlığını və müraciətləri nəzərə alaraq, oktyabrın 13-dən etibarən Bakı-Pirşağı-Sumqayıt-Bakı elektrik qatarlarının hərəkət cədvəlində dəyişiklik edilir.

Azərbaycan Dəmir Yolları QSC-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yeni hərəkət qrafiki ilə aşağıdakı cədvəllərdə tanış ola bilərsiniz.



