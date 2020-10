Ceyhun Bayramov Korçokla telefonda danışdı

Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Slovakiya Respublikasının Xarici və Avropa İşləri naziri İvan Korçok ilə telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, XİN başçısı İvan Korçok bölgədəki gərginlikdən ciddi narahatlığını ifadə etdi və siyasi dialoqun bərpa edilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

Ceyhun Bayramov, həmkarına 27 sentyabr 2020-ci il tarixində cəbhə xətti boyunca Ermənistan tərəfindən həyata keçirilmiş növbəti genişmiqyaslı hərbi təxribat və Ermənistanın hərbi təcavüzünü dəf etmək və əhalinin sıx yerləşdiyi mülki yaşayış yerlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan silahlı qüvvlərinin hücumlara qarşı əks həmlə əməliyyatı barədə məlumat verib. Nazir 10 oktyabr tarixində humanitar atəşkəs elan olunduqdan sonra da Ermənistanın qəsdən Azərbaycan mülki əhalisini və mülki obyektlərini atəşə tutmağa davam etdiyini qeyd edib. Naftalan, Şəmkir, Mingəçevir və Gəncə də daxil olmaqla cəbhə bölgəsindən çox uzaqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin artilleriya atəşinə məruz qalması haqqında məlumatı çatdırıb.

XİN rəhbəri regionda davamlı sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün münaqişənin nəticələrinin aradan qaldırılması və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində tələb olunduğu kimi Ermənistanın silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın bütün işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasının vacibliyini vurğulayıb.

