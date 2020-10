Tərtər rayonunun ərazisi atəşə tutulur.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistən silahlı qüvvələri bu gün səhər saatlarından etibarən Tərtər rayonunun ərazisini yenidən atəşə tutur.

