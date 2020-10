Ermənistanın daha bir polkovniki öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni mühəndis, istehkam idarəsinin rəisi, polkovnik Aşot Qazaryan Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilib.

