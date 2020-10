Azərbaycanın erməni işğalından azad etdiyi Dağlıq Qarabağdakı kəndlərdən birində azan oxunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 28 ildən sonra ilk dəfə minarələrdən azan səsi yüksəlib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Mənbə:TRT HABER

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.