Erməni nazir bu dəfə CNN-də gülünc vəziyyətə düşdü: "Budurmu sizin siyasətiniz?" - VİDEO

Ermənistan XİN rəhbəri Zöhrab Mnatsakanyan CNN-ə verdiyi müsahibə zamanı çarəsiz vəziyyətə düşün.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalist Kristina Amanpurun suallarını cavablandıran işğalçı ölkə naziri çətin anlar yaşayıb. Mnatsakanyan müsahibə zamanı ölkəsinin etdiyi hücumları haqlı çıxarmağa çalışıb, lakin jurnalist dəfələrlə BMT qətnamələrini ona xatırladım və bildirib ki, işğalçı güclər Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmalıdır. Nazir jurnalistin bu sözlərinə cavab verə bilməyib.

Mnatsakanyan Qarabağın müstəqil bölgə olduğunu iddia edib. Jurnalist isə Paşinyanın milliyətçi və "Qarabağ Ermənistandır" kimi açıqlamalarını yada salaraq nazirdən soruşub: "Sizin siyasətiniz budurmu?".

Mənbə: HaberGlobal

