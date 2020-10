Ermənistanın Bərdəyə atdığı raketin adı açıqlandı

"Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin (ANAMA) məlumatına görə, Ermənistan Bərdədə mülki şəxslərə qarşı "Smerç" raketindən istifadə edib. Halbuki mülki insanlara qarşı belə kasetli bombaların istifadəsi qadağandır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tvitterdə yazıb.

"Hadisə nəticəsində 4 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb", - o bildirib.

