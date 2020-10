Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Bərdə rayonu ərazisinə raket atılması nəticəsində həlak olan 7 yaşlı Aysu İsgəndərova dəfn edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, yaşadığı Qarayusifli kənd qəbiristanlığında yaxınlarının yanında torpağa tapşırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.