Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) vətəndaşlara müraciət edib.

DİN-in mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a daxil olan müraciətdə deyilir:

"Ermənistan terrorçu dövlətdir. Düşmən ölkənin böyük şəhərlərimizdə, insanların sıx toplaşdıqları yerlərdə, ictimai nəqliyyatda terror-təxribat aktları törətməsi istisna deyil. Odur ki, ehtiyatı əldən verməməli, daim ayıq-sayıq olmalıyıq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.