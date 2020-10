Bərdədə erməni terroru nəticəsində həlak olan və yaralanan vətəndaşlarımızın qısası alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və texnikası məhv edilib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.