Milli Məclisin deputatı Tahir Kərimlinin oğlu könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb.

Metbuat.az "virtualaz.org"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə "Vəhdət" partiyasının nümayəndəsi Vasif Əfəndi bildirib.

Onun sözlərinə görə, deputatın oğlu Qarabağa bu gün yola düşüb.

