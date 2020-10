Azərbaycan Ordusu erməni terrorçularından Bərdənin qisasını almağa davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, düşmənin xeyli texnikasını və canlı qüvvəsini məhv edib.

Qeyd edək ki, dünən və bu gün Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Bərdə şəhərini raket atəşinə tutması nəticəsində 24 mülki şəxs həlak olub, 53 nəfər yaralanıb.

Qisas əməliyyatının görüntülərini təqdim edirik:

