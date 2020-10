Fransanın İzer şəhərində Ermənistana dəstək aksiyası keçirən şəxslər avtomobil yolunu bağlayaraq türklərə hücum ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 5 türk yaralanıb. Avtomobil yolunun 300-400 aksiyaçı tərəfindən bağlandığı bildirilib.

Mənbə: Anadolu Ajansı

