Qarabağ separatçılarının rəhbəri Şuşa ilə vidalaşır - FOTO

Dağlıq Qarabağın marionet rejiminin rəhbəri Araik Arutyunyan Şuşa şəhəri ilə "vidalaşdı". Panik "xalqa müraciətində" Arutyunyan bir gün əvvəl Azərbaycan qoşunlarının şəhərdən beş kilometr aralıda yerləşməsi barədə faciəvi bir nitq söyləməklə kifayətlənmədi və bütün ermənilər onu xilas etmək məcburiyyətindədirlər - komandası göz yaşı tökən bir video da çəkdi.

Sanki bir Hollivud əsərindən kadrlardır - Araik çox eybəcər şəkildə əyilib Şuşadakı kilsənin mehrabını öpür.

"Bu panik çağırış deyil", - Araik ancaq bunu söyləyə bildi.

Metbuat.az Day.az-a istinadən bildirir ki, bu sözlər Ermənistanda, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarında və erməni diasporasında panikanın başlanması deməkdir. Sosial şəbəkələrdə hüzn çökdü - Azərbaycan qalib gəldi.

Yeri gəlmişkən, video mesajın "dahi" ssenarisinə görə divardan öpərək, Araikin guya erməni ordusunun məhv olmuş ruhuna mənəvi təsir göstərməsi lazım idi, amma əslində bu vida öpüşü idi.

Qarabağın əsas separatçısı və qulduru Azərbaycan torpaqlarını tərk etməyin vaxtının gəldiyini başa düşdü. Və tezliklə həbsxanadakı divarları öpmək məcburiyyətində qala bilər.

