Ermənistanın yeni könüllülərinin hərbi təliminin fotolarını yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İrəvan ətrafında keçirilən təlim fotomüxbir Gleb Garanich tərəfindən lentə alınıb.

Çəkilən fotolarda gənc qadınlar və yaşlıların da olduğu ilk diqqət çəkən məqam olub. Daha bir canlı görüntü isə iştirakçıların üzündə olan məyusluqun əks olunmasıdır.

Həmin fotoları təqdim edirik:

Mənbə:Reuters.com

