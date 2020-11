Paşinyanın “sağ əli” məhv edildi – FOTO

Ermənistanın Baş nazirinin müavini, Fövqəladə Hallar üzrə Komandan, Paşinyanın “sağ əli” Tiqran Avinyan (fotoda sağdan üçüncü) bir gün əvvəl məhv edilib, yaxud da ağır yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Caliber” “Telegram” kanalı məlumat yayıb.

Bildirilir ki, hadisə Dağlıq Qarabağ separatçılarının qondarma rəhbəri Araik Arutunyanın korteji Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən vurularkən baş verib.

Tiqran Avinyan müharibə dövründə Dağlıq Qarabağ işğalçılarına kömək üçün “könüllü dəstələr”in təşkilində iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.