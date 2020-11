Azərbaycan qarşısında çarəsiz qalan Ermənistan ordusu indi də uşaq yaşdakı əsgərlərin ümidinə qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son ortaya çıxan görüntülərdə din xadiminin azyaşlı əsgərlər üçün dua oxuyaraq onları döyüşə yolladığı görülür. Görüntülər "Amerikan Associated Press" (AP) tərəfindən bütün dünyaya yayımlanıb.

Görüntülərdə din xadimi tərəfindən xristianlıq adətlərinə uyğun olaraq vəftiz edilən əsgərlərin çoxunun azyaşlı olduğu görülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.