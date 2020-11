Ermənistanda daha bir QALMAQAL - Ölən əsgərlərin cəsədləri qohumlarına 1000 dollara satılır / VİDEO

Ermənistanda orduda daha bir qalmaqal baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni KİV-lərində yayılan məlumata görə hərbiçilərin cəsədləri ilə ticarət edildiyi aşkarlanıb.

Bir çox səbəblərdən öldürülən hərbiçilərin cəsədləri yaxınlarına 1000 dollara qədər ödəniş edildiyi halda təhvil verilir

Belə bir "təşəbbüskar" artıq tutulub. Özünü Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı kimi təqdim edən şəxs ölmüş hərbçinin cəsədinin tapılması və təhvil verilməsi xidmətini təklif etdiyini bildirib.

Məlumata əsasən cəsədləri müharibədə itkin düşən ermənilərin qohumları bildiriblər ki, dəfn olunmaq üçün pulu ödəməyə hazırdırlar.

