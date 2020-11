Dağlıq Qarabağdakı qondarma “respublikanın” administrasiyası Yerevana köçürülüb.

Metbuat.az Novosti Armeniya”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə separatçıların başçıları bildirib.

Qeyd olunub ki, onlar “fəaliyyətini” Ermənistan Respublikasında “davam etdirəcək”.

