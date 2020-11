Azərbaycan Ordusu Qarabağda döyüşən daha bir erməni idmançını məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ağır atletika üzrə Ermənistan çempionu Aren Çatinyan igid əsgərlərimiz tərəfindən öldürülüb. Arenin məşqçisi Arman Kazaryan bu faktı təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, Aren Çatinyan dəfələrlə Ermənistanda keçirilən yarışlarda çempion olub.

Mənbə:News.arm

