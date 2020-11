Ermənilər Korotçenko və Şevçenkonu ölümlə hədələyir

Rusiyanın tanınmış ictimai xadimləri - hərbi ekspert İqor Korotçenko və jurnalist Maksim Şevçenko erməni lobbisi və ermənilər üçün çalışan “beşinci kolon” tərəfindən təhdid və təhqirlərə məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, adları çəkilən ekspertlər Azərbaycan torpaqlarını tərk etmək istəməyən Ermənistanın maraqları uğrunda rusiyalıların ölməməli olduğunu və bu səbəbdən baş verənlərə görə ermənilərin məsuliyyət daşıdığını söyləyirlər.

Erməni milliyətçiləri Şevçekonu ölümlə hədələyir, sosial şəbəkələrdə ona qarşı təhdidlər yağdırıblar. İndi isə Korotçenko hədəfdədir. Onun şəxsiyyətini və ləyaqətini gözdən salmaq üçün hərəkətə keçiblər. Korotçenko rusiyalı hərbi ekspert, nüfuzlu "Voennoye obozreniye" jurnalının baş redaktoru, Rusiyaın dövlət xadimidir, hazırda erməni sürüsünün hücumuna məruz qalıb.



Xatırladaq ki, ermənilərin şikayəti əsasında Korotçenkonun “Tvitter” səhifəsi bloklanıb. Baxmayaraq ki, Korotçenko “Tvitter”də siyasi paylaşımlar edir, heç bir təhrifə, böhtana yol vermirdi. Ona görə də bu bloklanma anlaşılmazdır.

