“Neftçi” “Qarabağ”a qarşı

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 9-cu tura yekun vurulacaq.Metbuat.az xəbər verir ki, sonuncu oyun günündə də iki görüş baş tutacaq.

Əvvəlcə “Bakcell Arena”da "Neftçi" və "Qarabağ" komandaları üz-üzə gələcək. Azərbaycan derbisində qalib gələcək komanda liderliyə yüksələcək. Heç-heçə təqdirində isə klublar indiki mövqelərində qalacaq.



Günün sonuncu matçında isə "Sabah" Masazırda “Zirə”ni qəbul edəcək. Əslində bu görüş noyabrın 6-da keçirilməli idi. Lakin "Sabah"ın heyətində koronavirus şübhəsi olan futbolçuların aşkarlanması səbəbindən oyun bu günə təxirə salınıb.



Qeyd edək ki, ilk oyun günündə "Keşlə" "Qəbələ"ni 3:1, "Səbail" "Sumqayıt"ı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.



Azərbaycan Premyer Liqası

9-cu tur

8 noyabr



15:00. “Neftçi” – “Qarabağ”

Hakimlər: Rəhim Həsənov, Namiq Hüseynov, Cəmil Quliyev, Orxan Məmmədov

Bakı. “Bakcell Arena”.



17:00. “Sabah” – “Zirə”

Hakimlər: Rauf Cabarov, Elşad Abdullayev, Nahid Əliyev, Fərid Hacıyev

Masazır. “Bank Respublika Arena”.

