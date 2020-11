Azərbaycan Ordusu Xankəndi yaxınlığında işğalçı qüvvələrin polkovnik-leytenantını məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məhv edilən 1980-cı il təvəllüdlü Armand Edvard Drmeyandır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.