Erməni işğalçıları artıq Kəlbəcəri tərk edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb.

Xatırladaq ki, üçtərəfli razılaşmaya əsasən, erməni işğalçı qüvvələri Kəlbəcər rayonundan 15 noyabra qədər çıxarılmalıdırlar.

