Şuşa şəhəri yaxınlığında yerləşən məşhur İsa bulağının görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir:

Qeyd edək ki, İsa bulağı Şuşa şəhərindən iki kilometr aralı, dəniz səviyyəsindən təqribən 1500 metr hündürlükdə, meşədə yerləşir. Azərbaycan təbiətinin nadir inciləriindən sayılır. Bu hidronim haqqında yerli əhalinin məlumatına görə, bulaq XVIII əsrdə ilk dəfə onu qalın meşəlikdə üzə çıxarmış İsa adlı əkinçinin adını daşıyır.



