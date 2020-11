Rusiya helikopertləri Xankəndi səmasında...

Rusiyaya məxsus Mi-8 və Mi-24 helikopterləri Azərbaycanın Xankəndi və Ermənistanın Gorus şəhərlərinə gəlib.

Metbuat.az Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, helikopterlər rusiyalı sülhməramlı qüvvələrin Qarabağa hərəkətini havadan müşayiət edib.

“Helikoper heyətləri Yerevanın Erebuni aerodorumundan Xankəndi və Gorus yaşayış məntəqələrinə marş edən sülhəmramlı hərbi karvanı müşayiət edib”-deyə rəsmi xəbərdə deyilir.

Təmas xəttində atəşkəsə nəzarət missiyasını yerinə yetirən helikopterlər şəxsi heyətin daşınmasında da iştirak edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.