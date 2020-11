Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyanın həyat yoldaşı Rita Sarkisyan ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni KİV-ləri məlumat yayıb.



Xatırladaq ki, 58 yaşlı Rita Sarkisyan koronavirus infeksiyasına yoluxmuşdu. O, daha əvvəl İrəvanda xəstəxanaya yerləşdirildi, sonra vəziyyəti ağırlaşdığı üçün Almaniyaya aparıləb. Həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.