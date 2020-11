Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 61 milyon nəfəri keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Cons Hopkins universitetinin hesabatında deyilir.

Yeni növ koronavirus səbəbindən olənlərin sayı isə 1,4 milyon nəfəri keçib.

Yoluxma sayına görə, ABŞ liderliyini qoruyur. Bu ölkədə 13,2 milyondan çox şəxs koronavirusa yoluxub, ölənlərin sayı 270 minə çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.