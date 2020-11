Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev, diplomatik korpus nümayəndələri, beynəlxalq təşkilat rəhbərləri və "Qarabağ" futbol komandası Tərtər rayonundadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, nümayəndələr Tərtərdə Ermənistanın ağır bombardmanının nəticələri ilə yerində tanış olurlar.

Daha sonra nümayəndə heyəti Ağdama səfər edəcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.