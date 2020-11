Şuşada əsir düşmüş xüsusi təyinatlımız: "Yaralarıma duz, istiot tökürdülər"

Şuşa döyüşlərində əsir düşdüm. Ordumuzun əks həmləsi zamanı əsirlikdən xilas oldum. Məni Yerevana aparmaq istəyirdilər. Şükür ki, hərbçilərimiz buna imkan vermədi.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən bildirir ki, bu sözləri xüsusi təyinatlı hərbçimiz Abuzər Əliyev deyib. O bildirib ki, yaralı olsa da yenidən ordu sıralarına qoşulmaq istəyir.

Abuzər Əliyev düşmənin əsirlikdə ona işgəncələr verdiyini söyləyib:

"Mənim açıq yaralarım çox idi. Ayağımda, qolumda və burnumda qəlpə yaralarım var idi. Yaralarıma duz, istiot tökürdülər. Kəlbətinlə barmaqlarımı sıxırdılar və "tok" verirdilər.

İşgəncə verib məndən məlumatlar almaq istəyirdilər. Amma imkan verməzdim ki, mənim qardaşlarıma nəsə olsun. Heç bir məlumat vermədim və buna görə də mənə işgəncələr verirdilər".

