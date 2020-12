Britaniyalı aktrisa Barbara Vindsor 83 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az-ın “gazeta.ru”ya istinadən verdiyi xəbərə görə, aktrisa Altsheymer xəstəliyindən əziyyət çəkirdi.

B. Vindsor 2016-cı ildə Britaniya İmperiyası Ordeninin kavaleri adına layiq görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.