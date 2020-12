Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istefasını tələb edən aksiya iştirakçıları Müdafiə Nazirliyinə gedən avtomobil yolunu bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı “Sputnik Armeniya” yayıb.

Bildirilib ki, onlarla aksiyaçı “Nikol - satqın!” şüarını söyləyərək Yerevanın Moldovakan və Totoven küçələrinin kəsişməsində hərəkətin qarşısını alıb.

