15 yaşında ermənilərə əsir düşən Zabil Səfərov Kəlbəcərdə başına gələnlərin dəhşətli olduğunu deyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kəlbəcərdə çəkilən kadrlar çoxlarına tanışdır.

15 yaşında Zabil Səfərovu nənəsindən ayırıb erməni tankına mindirirlər. Zabilin indi 42 yaşı var.

Xaçmazın Nabran şəhərində yaşayır. Kəlbəcərin işğalı zamanı əsir düşən Zabil erməni vəhşiliyinin acısını hələ də unuda bilmir.

