Xəbər verdiyimiz kimi, tanınmış fitness məşqçisi Kamil Zeynallı saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məhkəmənin qərarı ilə Kamil Zeynallıya 30 sutka inzibati həbs verilib.

O işğaldan azad edilmiş torpaqlara gedərkən saxlanılıb.

