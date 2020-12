Azərbaycanda daha bir vəzifəli şəxs koronavirusun qurbanı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1 saylı Bakı Məşğulluq Mərkəzinin şöbə müdiri Fərəc Qasımzadə koronavirusdan vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.