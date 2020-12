Bu dərmanları qəbul edənlər koronavirusu yüngül keçirir - Məşhur həkimdən RESEPT

Əgər COVİD-19 xəstələri və ya buna oxşar xəstəlikləri olan insanlar ilkin mərhələdə antiviral dərmanlar qəbul edərsə, xəstəliyi yüngü keçirər və sağalar.

Bunu "Ölkə. Az" a açıqlamasında millət vəkili, tanınmış kardioloq həkim Rəşad Mahmudov deyib.

Onun sözlərinə görə, qripal və koronavirusa yoluxan şəxslər ilkin mərhələdə favipiravir dərmanını hər 12 saatdan bir 8 tabletka qəbul edərlərsə, mütləq faydasını görərlər. Bu, artıq dünya praktikasından uğurla çıxıb".

O, əlavə edib ki, bundan əlavə olaraq xəstələr ilk mərhələdə arbidol, arbivir, arbiflyu, tamoflyu kimi dərmanları qəbul edərlərsə, tez bir zamanda sağalarlar. Yəni xəstəliyin ağır fəsadlarını yaşamadan sağalarlar. Mən əmin edirəm ki, əgər xəstələr ilkin mərhələdə bu dediyim dərmanları qəbul edərsə, xəstəzanaya müraciət edənlərin sayı 99 faiz azalar".

R. Mahmudov onu da bildirib ki, kimsə laqeyd yanaşıb vaxtı keçdikdən sonra qəbul edərsə bu elə də ciddi fayda vermir.

