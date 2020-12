Bəzi şəxslərə koronavirus vaksini vurulmayacaq - TƏBİB

"Hər bir vaksinin əlavə təsirinin olması mümkündür. Bu da vaksinin tərkibi barədə vərəqədə bildirilir. Seçəcəyimiz vaksinin istehsalçısının tövsiyələri nəzərə alınacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində deyib.

TƏBİB sədri bildirib ki, vaksinin əks göstərişləri və əlavə təsirləri var: “Bu səbəbdən hansısa şəxslərə vaksinlərin vurulmaması da var. Vaksinlərdən sığortalanma dünya praktikasında nəzərdə tutulmur. Vaksini vurduracaq şəxsin hər hansı başqa ölkəyə getməsindən asılı olmayaraq onun bədənində artıq immunitet yaranmış olacaq”.

