Bu da yeni pullu yol - Ödəniş edib, maşını 120 km/saat sürətlə sürəcəksiniz - VİDEO

Artıq ödənişli yolun Xızı rayonunun Yaşma və Giləzi qəsəbələri arasında yerləşən 30 kilometrlik birinci hissəsi üzrə tikinti işləri tamamlanır.

Metbuat.az ATV-yə istinadla xəbər verir ki, bu yoldan istifadə edən sürücülər bir çox üstünlüklər əldə edəcək.

Ödənişli avtomobil yolundan istifadə edənlər heç bir yaşayış məntəqəsini görmür. Belə ki, Bakıdan start götürən sürücü Rusiyaya kimi rahat və təhlükəsiz, saatda 120 km/saat sürətlə hərəkət edir.

5 hissə üzrə aparılan tikinti işləri yeni magistralın Şabran rayonunun Qəndob kəndi və Qusar rayonunun Samur qəsəbəsi arasında yerləşən 5-ci hissəyəqədər davam edir.

Ödənişli yol haqqı ilə bağlı məsələ hazırda müzakirə olunur. Yolun tikintisi 2021-ci ilin ikinci hissəsində tam yekunlaşacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.